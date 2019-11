Prognoza meteo pentru 22 noiembrie 2019. Vreme rece, cu lapoviță în Capitală și ninsori la munte

08:10

Wasy este, de câteva zile, vocea călăuzitoare a Waze în limba română. Utilizatorii aplicației o cunosc sub numele conspirativ "Gabriela", dar am botezat-o, recent, Wasy. Pentru că pot și pentru că, așa cum spunea Bob Dylan, omul a botezat toate ființele, cu mult timp în urmă. Wasy e de treabă, are o voce numai potrivită […]