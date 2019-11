Victor Andoni a murit la 38 de ani. Autoritățile au confirmat: „Din păcate, informația e una reală”

16:00

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, pregătește o nouă conferință de presă maraton. Dăncilă își va prezenta programul prezidențial în cadrul unei conferințe care începe la ora 18.00 și care va avea loc la Palatul Parlamentului, Sala Spiru Haret.(CITEȘTE ȘI: MESAJUL VIORICĂI DĂNCILĂ PENTRU ADRIAN ZUCKERMAN, DUPĂ CE A FOST CONFIRMAT DE SENATUL AMERICAN […] The post Viorica Dăncilă, conferință de presă la Palatul Parlamentului de la ora 18 appeared first on Cancan.ro.