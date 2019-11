Adrian Mutu a trecut prin clipe foarte grele. Fiul său, operat pe cord deschis

17:00

Mărturisiri şocante vin de la un cursant din cadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina, care povesteşte, pe pagina de socializare a sindicatului Europol, în ce condiții a „luptat", aproape două săptămâni, cu gândacii, mucegaiul și apa rece. (VEZI ȘI: AGRESORII POLIŢIŞTILOR DIN VÂLCEA AU FOST PRINȘI ÎN OLT. OAMENII LEGII, BĂTUȚI […]