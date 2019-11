Tenis: Canada, prima semifinalistă a Cupei Davis în noul format

08:30

Zece filme internaţionale vor fi proiectate în premieră, la Bucureşti, la primul festival internaţional de film de comedie - Bucharest Best Comedy Film, în perioada 22-27 noiembrie 2019.Producţiile cinematografice sunt prezentate în cele mai importante săli de cinema şi spaţii culturale din Capitală: Grand Cinema Digiplex, Holywood Multiplex, Happy Cinema şi ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.Selecţia festivalului cuprinde zece filme de comedie provenind din toate colţurile lumii, multe dintre ele fiind proiectate pentru prima dată în România. Filmele prezentate acoperă marea majoritate a genurilor de comedie printre care se numără: comedie neagră, comedie fantastică, comedie istorică, comedie socială, comedie politică, comedie dramă, comedie thriller, comedie de autor şi comedie romantică.Filmele selectate sunt: "Crazy Rich Asians" (SUA), "Vicele" (SUA), "All About Me" (Germania), "Life of the Party" (SUA), "Benedetta Folia" (Italia), "Rebelles" (Franţa), "Re Loca" (Argentina), "Tel Aviv On Fire" (Israel), "Heavy Trip" (Finlanda), "The Party" (Marea Britanie)."De ce există atât de puţină comedie în zilele noastre? Pentru că noi toţi ne dorim să fim perfecţi. Învăţăm să fim tehnici, ne antrenăm ca să fim puternici, dormim ca să fim treji, uitând să visăm. Zâmbim doar atunci când reuşim să vedem ceea ce ne spun alţii că e bine. Păi dacă toată lumea apreciază aritmetica cum poate cineva să picteze. Doar un nebun care apreciază pictura poate zâmbi", a declarat Dabija Enea, directorul Bucharest Best Comedy Founding, citat de site-ul festivalului, www.bucharestbestcomedyfilm.ro.Juriul este format din cunoscuţi cineaşti şi actori de comedie şi va acorda Premiul pentru cea mai bună comedie a anului 2018: Irina Margareta Nistor - preşedinte; Adrian Titieni, Manuela Hărăbor, Gianina Corondan, Catrinel Dănăiaţă, George Mihăiţă, Horea Murgu, Mick Davis, Adrian Păduraru, Valeriu Andriuţă şi Dan Drăghicescu."De doi ani străbat România cu filmele din Centenar şi la sesiunea de întrebări, dorinţa publicului este clară: să vadă comedii, dacă se poate romantice! După acest festival vor fi şi mai cunoscători în ale tendinţelor în domeniu, de pe tot globul, şi sper să fie un imbold şi pentru creatorii noştri să fie pe gustul cinefililor pasionaţi şi cu experienţă!", a menţionat Irina Margareta Nistor, preşedintele juriului Bucharest Best Comedy Film.Organizatorii au pregătit şi o secţiune dedicată filmului românesc de comedie privind cunoscute producţii de comedie româneşti lansate în ultimii ani. Dintre acestea: "Nunta Mută", "Două Lozuri", "6,9 pe Scara Richter", "Pup-o, mă!", "Ghinionistul".O altă noutate pe care o aduce prima ediţie a Bucharest Best Comedy Film sunt trei ateliere de film şi actorie, gândite pentru actori, scenografi, producători sau tineri studenţi pasionaţi de film şi actorie: Atelierul "Film Vertical" organizat cu suportul Stemo Project, Atelierul "Arta Actorului de Comedie" organizat cu suportul Let it Go Acting Studio şi Atelierul "Scenariu de Comedie" organizat cu suportul lui Christian Routh. Pentru participanţii la cele trei ateliere, juriul va acorda două premii: "Premiul pentru cel mai bun scenariu" şi "Premiu pentru cel mai Bun Film".Invitaţii speciali ai festivalului sunt Radu Mihăileanu, John Rhys-Davies şi Horaţiu Mălăele, care va susţine un spectacol în cadrul galei de deschidere.Prima ediţie a Bucharest Best Comedy Film este organizată de către Asociaţia Culturală "Grigore Vasiliu Birlic" în parteneriat cu Primăria Capitalei. Asociaţia Culturală "Grigore Vasiliu Birlic" sprijină comedia românească în onoarea maestrului Birlic, marele artist de geniu al comediei române. ANP AGERPRES se numără printre partenerii media ai evenimentului cinematografic."Asociaţia Culturală Grigore Vasiliu Birlic a luat fiinţă la iniţiativa membrilor familiei şi a unor personalităţi marcante ale vieţii culturale româneşti. Prin acest festival ne continuăm misiunea de sprijinire şi promovarea teatrului şi filmului românesc, atât în ţară, cât şi în străinătate, iar comedia are un impact pozitiv în societate. Dorim de asemenea să oferim iubitorilor de comedie o mai bună cunoaştere a acestui fenomen, dar şi un omagiu persoanei, spiritului şi operei lui Birlic şi generaţiilor ulterioare de actori, care nu au avut ocazia să crească cu Birlic şi să cunoască darul pe care el şi generaţia sa de actori l-au oferit scenei româneşti", a declarat Alex Şerban, preşedinte al Asociaţiei Culturale Grigore Vasiliu Birlic. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Ionela Gavril, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.bucharestbestcomedyfilm.ro