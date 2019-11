Cum se înțelege Violeta (fiica Andreei Marin cu Ștefan Bănică Jr) cu iubitul mamei ei

09:00

Două fete de 14 ani au dispărut din Baia de Fier, județul Gorj. Părinții lor au declarat că le-au văzut, ultima oară, urcându-se într-un autobuz, iar de atunci nu mai știu nimic despre ele. Cu o zi înainte de dispariție, Zoltan Andreea Elena a plecat de acasă și a mers la domiciliul prietenei sale, Cazacu […]