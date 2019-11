Șanse reduse pentru „tricolori” de a mai spera în extremis la un loc la EURO 2020!

09:40

Pompierii din Teleorman au avut o noapte albă. Iarna nici nu și-a intrat în drepturi, că au și apărut primele probleme. A fost cod galben de vânt care a suflat cu 55…65 km/h în sud, iar în Teleorman vijelia a doborât mai mulți copaci, unii prăbușindu-se peste autoturisme. În Alexandria, un copac a căzut pe