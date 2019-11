DOCUMENTAR: Zodia - Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

16:30

Casute albe, biserici cu acoperisuri albastre, stradute inguste, cocheta insula Mykonos este renumita pentru peisajele impresionante si viata de noapte vibranta. O evadare intr-o Grecie autentica, renumita in orice colt al lumii datorita salbei de mori de vant din secolul al XVI-lea, mai ales dupa ce Jackie Kennedy Onassis a venit aici pentru a se bronza.Mykonos este renumita in special pentru viata de noapte. Multi tineri viziteaza insula pentru a trai experiente unice, deoarece distractia nocturna este cea mai tare din Europa. Distractia este frenetica, fara limite, pe tot parcursul zilei in taverne, barurile de pe plaja, apoi toata lumea se muta in cluburi, unde DJ celebri anima atmosfera cu un mixt de ritmuri. In insula morilor de vant somnul si odihna devin pur si simplu un lux. Mykonos emana distractie in fiecare colt al insulei, udata cu multe cocktailuri in cluburi, pe strazi, pe plaja… Traieste experiente unice in cele mai fierbinti locuri ale distractie din Mykonos.Exista cateva atractii care nu trebuie ratate, simboluri ale insulei de sute de ani pe care le puteti descoperi calatorind cu charter Mykonos.Plaja Super Paradise da start distractiei. Super Paradise Beach este sinonimul petrecerii in Mykonos, fiind unul dintre cele mai nonconformist locuri din Grecia. Nu trebuie sa te surprinda daca la un moment dat o celebritate va dansa langa tine pe ritmurile electrice. Locul distractie la maxim este mai greu accesibil de pe uscat, mai confortabil este sa luati o barcuta care pleaca de pe plaja Platys Gialos de mai multe ori pe zi. Jackie Onassis, Grace Kelly, Sophia Loren și Brigitte Bardot au ridicat Mykonos in topul destinatiilor de vacanta din anii ’60. De atunci, insula a devenit un loc de intalnire pentru designeri, celebritati si una dintre cele mai tari destinatii gay din Europa. Nuditatea este permisa in partea dreapta a insulei.Nu veniti aici pentru a petrece o zi linistita. Incepeti dimineata pe sezlong sorbind un cocktail de fructe, balacindu-va in apele incredibile sau lenevind pe nisipul auriu, caci dupa amiaza boxele immense incep sa vibreze pe ritmuri alerte, anuntand petrecerile cu dans non-stop din cele doua cluburi - Super Paradise Beach Bar Club din partea stanga si Coco Club in partea dreapta.Pelicanul Petros. O celebritate, Petros a fost mascota oficiala a insulei de multi ani. Gasit dupa o furtuna in 1954, pelicanul a renuntat la statutul de pasare migratoare, transformandu-se in localnic. Acum, plimbandu-va de-a lungul coastei, uitati-va si dupa pelicanul Petros care, impreuna cu doi compatroti va vor salute in semn de bun venit pe insula. Colegii nostri, care anul trecut au fost intr-un infotrip in frumoasa insula l-au intalnit la o cafenea, probabil apa sarata nu-i mai tinea de sete, asa ca putina umbra si o limonada sunt oricand binevenite.Morile de vant. Inca din secolul al XVI-lea, unul dintre reperele cele mai cunoscute din Mykonos au fost morile de vant. Cele 16 mori de vant albe formeaza o salba in jurul insulei, fiind asezate pe cel mai inalt punct, fiind tiparite pe fiecare vedere sau suvenit al insulei.Mica Venetie. Casute cu ziduri care rasar din apa, balcoane colorate si trotuare inguste, zona merita vizitata mai ales la apus pentru a savura o cina delicioasa cu fructe de mare la una dintre tavernele din zona. Cochetele casute se pare ca au fost construite aproape de apa pentru incarcarea si descarcarea rapida a marfurilor din nave.Paraportiani. Una dintre cele mai cunoscute structuri arhitecturale din Grecia este biserica Paraportiani. O adevarata bijuterie in stil bizantin, cladirea dateaza din 1425, numele bisericii vine de la cuvantul “porta” (poarta sau usa), aceasta in trecut fiind de fapt intrarea intr-un vechi castel medieval. Biserica este alcatuita din cinci biserici mai mici, construite una peste cealalta.Distractia in Mykonos nu se opreste niciodata! Profitati de reducerile Early Booking si rezervati o vacanta pentru vara 2020 in Mykonos. Un sejur de 7 nopti de cazare, bilet de avion cu plecare din Bucuresti in fiecare marti in perioada 16.06-08.09.2020, transferuri, taxe de aeroport, porneste de la 597€/ persoana. Garantam distractie din zori si pana-n seara!