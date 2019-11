Lovitură pentru candidatul PSD. Organizaţia care a decis să-l susţină pe Iohannis: Răul făcut de acesta nu se compară cu cel făcut de Dăncilă

15:50

„Ţara se îndepărtează gradual de lunga istorie a guvernelor corupte şi se îndreaptă spre o democraţie mai trasparentă unde legile sunt aplicate mai onest. Alegerile prezidenţiale din România, care vor avea loc weekendul acesta, pe 24 noiembrie, probabil că vor contribui la direcţia aceasta. «Cred că în sfârşit am schimbat direcţia. Are loc o schimbare majoră întrucât corupţia de la nivelul politic este expusă din ce în ce mai mult», spune un prieten din Bucureşti care militează de ani de zile an...