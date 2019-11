Cum va fi vremea duminică, în ziua turului 2 al alegerilor prezidențiale! De ce condiții meteo vor avea parte românii când își vor alege președintele

16:30

Elon Musk a pregătit un pick-up pentru voi. Se numește Tesla Cybertruck și are un design compus din linii drepte și muchii ascuțite. Chiar dacă pare greu de crezut, acesta nu este un concept. Musk are încredere în vehiculul propus pentru “lumea de apoi” și are de gând să livreze primele exemplare la sfârșitul anului 2021.