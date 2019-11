Silvio Berlusconi, spitalizat la Milano după ce joi a suferit o căzătură la finalul congresului PPE de la Zagreb

21:40

Cartea ''10 august'' de Grigore Cartianu şi Laurenţiu Ciocăzan, apărută la Editura All, a fost lansată vineri, la Târgul Gaudeamus.Grigore Cartianu a mărturisit că a scris această carte "ca un fel de obligaţie, pentru un public care are nevoie de asta". Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO "Eu cred că este nevoie de o carte despre fiecare eveniment important din evoluţia acestei ţări. De exemplu, mie îmi pare rău că nu a scris nimeni o carte despre Colectiv. Una e să arunci texte pe net sau pe fluxul de ştiri sau pe ziare, astea toate sunt trecătoare şi când vrei să le aduni la un loc, nu le ai. O carte sintetizează foarte bine, le aşază bine şi peste 50 sau 100 de ani. Cartea are avantajul că stă bine într-o bibliotecă publică sau în biblioteci private şi acolo rămâne document peste timp. O carte de genul acesta are rolul de a spulbera în timp toate rescrierile istoriei. În general, odată cu trecerea anilor, diverşi actori politici, în funcţie de interesul lor, rescriu istoria. (...) Cartea aceasta am făcut-o ca un fel de obligaţie, pentru un public care are nevoie de asta", a declarat Grigore Cartianu pentru AGERPRES.El a spus că cititorii vor găsi în carte "multe mărturii, documente, rapoarte", dar şi "o colecţie de ziceri aberante"."Încercăm cu cărţile astea şi cu dezbaterile din jurul lor să mai maturizăm oamenii, să gândească", a precizat Cartianu."10 august" este o carte care aduce informaţii şi mărturii despre demonstraţia din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei, precum şi din noaptea ce a urmat. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)