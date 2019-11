Baschet masculin: Dinamo a urcat provizoriu pe podiumul Ligii Naţionale

22:40

Filmul ''Crazy Rich Asians'', în regia lui Jon M. Chu, a deschis vineri, la Grand Cinema Băneasa, prima ediţie a Festivalului Bucharest Best Comedy. "În comedia romantică bazată pe romanul scris de Kevin Kwan, Rachel Chu îşi însoţeşte iubitul, Nick, la nunta celui mai bun prieten al său în Singapore. Ajunsă acolo află cu surprindere ca familia lui Nick este extrem de înstărită, el fiind considerat unul dintre burlacii eligibili din ţară. Aruncată în lumina reflectoarelor, Rachel trebuie să se confrunte cu familia acestuia, cu pretendente geloase, dar mai ales cu mama dezaprobatoare a lui Nick", se arată în prezentarea peliculei, proiectată în premieră în România.Festivalul Bucharest Best Comedy, organizat de Asociaţia Culturală "Grigore Vasiliu Birlic" în parteneriat cu Primăria Capitalei, se va desfăşura până pe 27 noiembrie la Grand Cinema & More Băneasa, Cineplexx Titan şi Arcub.Enea Dabija, organizatorul festivalului, a afirmat că ideea acestuia i-a venit în urmă cu cinci ani, când a început "o numărătoare a filmelor de comedie din Europa" şi a aflat că doar 6% din producţia totală de film european reprezintă comedia."Anul trecut am reuşit să chem mai mulţi specialişti din industria filmului european, american, sud-american, să-i întreb dacă este chiar aşa. Răspunsul a fost: 'Da, chiar aşa este. Avem foarte puţină comedie nu numai în Europa, peste tot în lume'. La întrebarea 'de ce?' nu am găsit răspuns, dar Primăria Capitalei a zis 'da, este un proiect interesant, un proiect care poate să schimbe puţin imaginea Bucureştiului'. Trebuie să zâmbim, pentru că suntem agitaţi, stresaţi de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, viteza asta fantastică în care trăim şi poate că cinci zile, o săptămână, stăm un pic şi vedem nişte filme de comedie", a spus Enea Dabija la gala de deschidere a festivalului.Selecţia internaţională a festivalului cuprinde zece filme de comedie provenind din toate colţurile lumii - SUA, Anglia, Israel, Franţa, Germania, Italia, Norvegia, Argentina, Singapore -, multe dintre ele fiind proiectate pentru prima dată în România. Filmele prezentate acoperă marea majoritate a genurilor de comedie: comedie neagră, fantastică, istorică, socială, politică, dramă, thriller, comedie de autor şi, nu în ultimul rând, comedie romantică.Printre filmele care pot fi văzute în festival se numără comedia politică "Vice", în regia lui Adam Mckay, comedia neagră "Rebelles" - regia Allan Mauduit, comedia de tip road movie "Heavy Trip" - regia Juuso Laatio şi Jukka Vidgren, comedia israeliană "Tel Aviv on Fire" - regia Sameh Zoabi, comedia socială "The Party" - regia Sally Poter, comedia bazată pe fantezie "Re Loca" - regia Martino Zaidelis, "Life on the Party" în regia lui Ben Falcone şi "Benedetta Follia" - regia Carlo Verdone, "All About Me" - regia Caroline Link.Selecţia internaţională a festivalului este completată de cea naţională a filmelor de comedie produse în România în ultimii ani. Această selecţie cuprinde "6,9 pe scara Richter" în regia lui Nae Caranfil, "Două lozuri" - regia Paul Negoescu, "Ghinionistul" - regia Iura Luncasu, "Nunta mută" - regia Horaţiu Mălăele, "Pup-o mă!" - regia Camelia Popa.Juriul care va acorda premiul pentru cea mai bună comedie a anului 2018 îi are în componenţă pe Irina Margareta Nistor (preşedinte), George Mihăiţă, Adrian Titieni, Manuela Hărăbor, Catrinel Dănăiaţă, Mick Davis, Gianina Corondan, Valeriu Andriuţă, Adrian Păduraru, Horea Murgu şi Dan Drăghicescu.Potrivit organizatorilor, Bucharest Best Comedy Film promovează, de asemenea, cineaştii români la început de carieră, scurtmetrajul de debut "Romanian Traditions" în regia lui Pavel Bartoş urmând a fi proiectat în afara competiţiei româneşti. Comedia are la bază o întâmplare reală, petrecută la o nuntă sătească şi are o distribuţie generoasă: Alexandru Papadopol, Elvira Deatcu, Alexandru Ion, Vladimir Purdel, Ruxandra Maniu şi Adrian Damian.Antonio Flamini, care va susţine sâmbătă, la Arcub, masterclassul "Multiculturalism. Cinema - a way of integration between different cultures", a afirmat că prima ediţie a festivalului Bucharest Best Comedy este una foarte interesantă."Cred că filmele de comedie sunt foarte importante. În majoritatea ţărilor principalul succes al cinemaului este dat de filmul de comedie. Dar filmele de comedie nu sunt foarte importante în majoritatea festivalurilor şi cred că acest lucru este greşit, deoarece comedia, cred eu, este calea principală prin care să împărtăşim cultura noastră în lume. Să râdem este important", a spus Antonio Flamini.În programul primei ediţii a festivalului sunt incluse 12 masterclassuri şi două workshopuri destinate filmului de comedie, care se vor desfăşura în perioada 23 - 26 noiembrie, la Arcub. Masterclassurile vor fi susţinute de Antonio Flamini, Phil Hughes, Claudio Bucci, Liza Reichardt, Martino Zaidelis, Steve Coombes, Nadia Kibout, Vanessa Tonnini, Irina Malcea, Cristina Cepraga. Cele două workshopuri sunt adresate scenariştilor şi actorilor de comedie şi sunt coordonate de Christian Routh şi, respectiv, de Arndt Schwering-Sohnrey. Intrarea este liberă, iar înscrierile se fac în secţiunea Masterclass pe www.bucharestbestcomedyfilm.ro.Invitaţi speciali ai festivalului vor fi Radu Mihăileanu şi Horaţiu Mălăele, care vor susţine de asemenea masterclassuri pe perioada evenimentului.Horaţiu Mălăele a susţinut, înaintea vizionării filmului din deschidere, un moment umoristic.