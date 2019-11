A început transportul buletinelor de vot pentru turul doi al alegerilor prezidențiale 2019. Șoferii, testați cu alcooltestul

12:10

Rubrica Libertatea “Cine e tare și cine nu” punctează personajele care, în zilele anterioare, ne-au încântat sau ne-au dezamăgit. HOT: Jose Mourinho, antrenor Tottenham Hotspur epa08010678 (FILE) - Manchester United manager Jose Mourinho (R) with Tottenham manager Mauricio Pochettino (L) during the United 1-0 win over Tottenham during an English Premier League soccer match at […] Post-ul Who’s hot, who’s not |Întoarcerea lui Mourinho vs. noile arestări ordonate de Erdogan apare prima dată în Libertatea.