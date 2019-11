Umilință totală! Dani Oțil a recunoscut adevăratul motiv al despărțirii de Mihaela Rădulescu: „Îmi trimitea SMS-uri cu…”

00:10

Andra este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, dar puțină lume știe ce nume real are artista și, mai ales, cum se numea înainte de căsătoria cu Cătălin Măruță. Toată lumea o știe drept Andra Măruță, este una dintre artistele cele mai apreciate de pe plaiurile mioritice, însă nu acesta este numele real, […] The post Andra și numele ei real. Care era visul ei din copilărie appeared first on Cancan.ro.