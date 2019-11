Alex Dima iubește din nou, după ce soția i-a murit. Cu ea și-a refăcut viața prezentatorul emisiunii România, Te Iubesc de la Pro TV

18:50

O persoană a fost rănită ân stația de metro Universitate, de o bucată de tavan fals care a căzut, au decarat surse din Metrorex, pentru Mediafax. „A cedat o bucată de cornier care susținea tavanul fals din sticlă", a precizat sursa citată. ISU precizează că este vorba de un barbat de 47 de ani, aflat […]