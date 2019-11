Rugby: Timişoara Saracens şi CSA Steaua, în finala Cupei României; bănăţenii au realizat scorul anului la Constanţa

11:40

Clienţii interesaţi de achiziţionarea unei locuinţe noi în Bucureşti pot alege dintr-o largă paletă de oferte pentru anul 2020, din partea marilor dezvoltatori imobiliari care îşi expun ofertele, sâmbătă şi duminică, în cadrul Salonului Imobiliar Bucureşti, care are loc la Palatul Parlamentului.Proiecte imobiliare rezidenţiale cu locuinţe finalizate sau cu termen de livrare în 2020 expuse în cadrul târgului au locaţii în cartierele Drumul Taberei, Militari, Băneasa, Otopeni, Pipera, Aviaţiei, Domenii, Pantelimon, Theodor Pallady, Crângaşi, Lacul Morii, Regie, Berceni-Popeşti, etc.Astfel, dezvoltatorii proiectului Regie Residence oferă garsonieră (tip B) cu suprafaţă utilă totală de 33,91 metri pătraţi (mp) la preţ de catalog de 45.800 euro, sau apartament de 2 camere (tip B) cu suprafaţa utilă totală de 49,25 mp la preţ de catalog de 66.500 euro.Dezvoltatorii proiectului Aqua City din zona Crângaşi oferă cumpărătorilor opţiunea de apă potabilă la robinet pentru fiecare apartament, din izvorul propriu cu sistem de filtrare performant care se află pe teritoriul proiectului. Preţurile de catalog pentru unităţile cu termen de finalizare decembrie 2020 pornesc de la 64.000 euro pentru apartament de 2 camere cu 64,5 mp construiţi şi de la 94.000 euro pentru apartament de 3 camere cu 95,4 mp construiţi. Preţurile includ TVA.În complexul Hils din zona Theodor Pallady, pentru unităţi cu termen de finalizare decembrie 2020, un apartament de 2 camere (tip 2) cu suprafaţa utilă totală de 49,51 mp la etajele 1-7 costă 57.000 euro plus TVA, iar în complexul Palladium Residence din aceeaşi zonă un apartament de 3 camere (tip 4) cu suprafaţa utilă de 50,46 mp şi loc de parcare inclus costă 66.000 euro preţ de catalog pentru etajele 1-6.În cadrul proiectului Arcadia Apartments din zona Domenii, un apartament de 3 camere cu suprafaţa construită de 56-67 mp ajunge la 112.000 euro plus TVA, iar un apartament de 3 camere în complexul Vivenda Residencias din zona Pantelimon are un preţ de catalog începând de la 92.650 euro plus TVA pentru o suprafaţă utilă totală de 71 mp.În ansamblul Drumul Taberei Residence, un apartament de 2 camere (tip 4) cu suprafaţă utilă plus balcon de 59,92 mp şi termen de finalizare decembrie 2020 are preţ de catalog de 59.900 euro cu TVA inclus.De asemenea, în ansamblul Greenfield Băneasa un apartament finalizat de 2 camere cu suprafaţa utilă de 49,95 mp are un preţ de listă pornind de la 75.638 euro. Preţul nu include TVA şi nici locul de parcare. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: George Bănciulea, editor online: Anda Badea)