Hunedoara: Poliţia continuă cercetările în cazul bărbatului găsit decedat lângă un bar dintr-un sat

16:40

Preşedintele rus Vladimir Putin a invitat sâmbătă partidul aflat la putere în Rusia - în scădere de popularitate, cu un scor electoral sub aşteptările Kremlinului şi reunit în congres- să-şi asume responsabilităţile şi să "răspundă problemelor oamenilor" pentru a redeveni maşinăria câştigătoare de altădată, notează France Presse.La complexul VDNH - Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale, parcul moscovit deschis în 1939 pentru a glorifica realizările comunismului şi reînnoit cu cheltuieli mari în 2014- Vladimir Putin a ţinut un discurs în faţa a 2.000 de delegaţi, între care numeroşi guvernatori regionali, deputaţi şi senatori şi premierul Dmitri Medvedev, liderul partidului Rusia Unită."Trebuie să găsiţi şi să ridicaţi voi înşivă problemele presante, fără aştepta" un consemn din partea Kremlinului, a cerut Putin de la tribună. "Încercaţi să rezolvaţi problemele voi înşivă", a continuat el, citând ca exemple spitalele în stare precară şi şcolile supraaglomerate."Trebuie să vedeţi pe teren tot ceea ce responsabilii nu văd. Căutaţi soluţii!", a adăugat Putin, care nu este în mod oficial membru al partidului pe care l-a fondat în 2001.Rusia Unită înregistrează un deficit de imagine pe fondul stagnării economice şi a unei reforme nepopulare a sistemului de pensii. Congresul de sâmbătă îi va servi pentru a pregăti alegerile legislative din 2021, desemnând o echipă de campanie şi lansându-se cu mult timp înainte.Vladimir Putin a subliniat "imensa importanţă" a acestor alegeri pentru viitorul partidului, cerându-le membrilor săi să facă astfel încât "oamenii să resimtă schimbările pozitive în viaţa lor"."Susţinătorii noştri nu au dreptul moral să nu-şi finalizeze lucrurile, să se eschiveze, să se ascundă în spatele unor promisiuni deşarte, al populismului, să-şi disimuleze eşecul şi incompetenţa", a mai spus el.Prezenţa preşedintelui rus nu este nici pe departe simbolică. Intenţia lui este de a dinamiza formaţiunea plafonată la 32,6% din intenţiile de vot, departe de cele 54% obţinute la alegerile din 2016, potrivit ultimului sondaj al Institutului public VŢIOM.Chiar dacă oficial nu este membru al partidului, "Putin estimează că nu există o alternativă la Rusia Unită, că este partidul de care are nevoie", notează analista Tatiana Stanovaia, fondatoarea think tank-ului R.Politic.Preşedintele rus, care întruneşte 70% de opinii favorabile, vrea în special să reintroducă disciplina în rândurile partidului după ce numeroase cadre au dorit să se distanţeze de acesta, prezentându-se ca "independenţi" la alegerile locale din septembrie pentru a evita să fie afectaţi de scăderea de popularitate a Rusiei Unite.Reprezentanţii partidului au înregistrat mai multe eşecuri, în special la Moscova.Insuccesele Rusiei Unite dezvăluie o altă problemă importantă: dificultatea de a ancora sistemul politic în afara figurii omului providenţial, Vladimir Putin."Este puţin probabil ca Rusia Unită să supravieţuiască fondatorului său", opinează Konstantin Kalacev, potrivit căruia principala funcţie a partidului este de a "servi drept paratrăsnet" preşedintelui."El îşi asumă toate păcatele puterii, este vinovat de toate: birocraţie, corupţie, scăderea veniturilor populaţiei. Vinovat este partidul, dar nu Putin. Rusia Unită este percepută ca formaţiunea 'escrocilor şi hoţilor' ( potrivit sloganului lansat de opozantul Aleksei Navalnîi), dar Putin este sacru", continuă analistul.În opinia experţilor, Rusia Unită este în prezent o anexă a Kremlinului, neaducând nici idei, nici strategie şi fiind inutilă între două perioade electorale. Secretarul general al partidului, Andrei Turciak, a promis în acest context o reînnoire a structurilor formaţiunii, cu numirea unor conducători noi.Dar, potrivit Tatianei Stanovaia, dacă Kremlinul înţelege că "partidul are nevoie să fie salvat", el "subestimează" gravitatea situaţiei, în timp ce o serie de 15 alegeri regionale sunt prevăzute să aibă loc în 2020.Conform expertei, nicio mare reformă a Rusiei Unite nu va putea să aibă loc atât timp cât intenţiile lui Vladimir Putin după 2024, dată la care i se încheie actualul mandat de preşedinte, nu vor fi cunoscute. AGERPRES/ (AS-editor: Lilia Traci)