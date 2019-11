CUPA MONDIALĂ // Început cu scântei » Bianca Pascu a debutat în noul sezon la Orleans și a părăsit planșa în huiduieli!

20:30

Poli Iași și FC Voluntari au remizat sâmbătă, scor 2-2, într-un meci din etapa a 17-a din Liga 1. Cristiano Bergodi, antrenorul oaspeților, a trasat principalele concluzii după meciul în care echipa sa a scăpat printre degete victoria, deși a condus cu 2-0. „Echipa a jucat foarte bine, am avut puțină frică când conduceam cu 2-1. În general, echipa a jucat foarte bine. Am spus și înainte de meci că arătăm bine, dovadă că am condus cu 2-0. ...