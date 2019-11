S-a aruncat de la etaj după ce a fost violată toată noaptea. Ultimul mesaj pe Facebook: „Sunt pe cale să mă duc, vă iubesc”

11:30

Întâlnirile "în orb" pot duce la scenarii extreme, unele neplăcute, altele chiar tragice. Credulitatea unor tinere este principalul motiv pentru care ajung în situații-limită, conversațiile online cu bărbați necunoscuți, așa-zis bine intenționați, atrăgând repercusiuni grave. O tânără din Noua Zeelandă, în vârstă de 22 de ani, a cunoscut un bărbat pe rețeaua de socializare Tinder. […] The post Ce a pățit o studentă de 22 de ani după ce și-a dat întâlnire cu un bărbat care a „agățat-o" pe Tinder. S-au văzut, au băut alcool, s-au retras într-o cameră de hotel și… ce a urmat întrece orice imaginație