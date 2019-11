Hochei: CSM Galaţi a reuşit scorul campionatului, 22-0 cu Sportul Studenţesc

19:40

Criticul Ion Bogdan Lefter a afirmat sâmbătă, la Gaudeamus, că succesul editorial internaţional, mai ales în literatura anglofonă, include în prezent reţete epice cu care se vinde rapid, atrăgând atenţia asupra traducerii unor autori care nu furnizează text de calitate."Trăim o perioadă în care succesul editorial internaţional, mai ales în anglofonie, se face cu nişte reţete epice care includ anumite ingrediente şi cu care se vinde rapid. Se traduc intens tot felul de autori, autoare, care nu-s prea grozavi şi nu furnizează, de fapt, text de calitate cu adevărat subtilă, ci, mai degrabă, fluenţă şi argumente de captare a atenţiei şi ceea ce se ştie...", a spus criticul la lansarea romanului "Schiţă", de Rachel Cusk, desfăşurată la standul Editurii Litera.El a atras atenţia că nu încearcă să blameze "diversele forme de consumism sau reţetele chiar cu pretenţii mai elevate, care sunt active pe piaţa literară şi editorială internaţională şi pe care le reperăm uşor", dar le prezintă însă în antiteză cu literatura practicată de Rachel Cusk, pe care a caracterizat-o ca "o scriitoare interesantă, cultivată, cu succes, dar cu o notă intelectualistă care o particularizează şi care tinde să devină mai degrabă exotică în această perioadă"."Rachel Cusk - sigur, propulsată şi de limba engleză - este şi ea tradusă în multe locuri, multiplu premiată, dar chiar dacă vânzările or fi arătând bine, nu este însă o autoare pentru toată lumea şi nu pentru categoriile mai largi de public internaţional, către care se duc aceste categorii, era să spun cohorte de autoare şi autori americani, canadieni, francezi şi, adeseori, cu identităţi personale multietnice, intersecţii culturale multirasiale, profiluri chiar, canadieni care sunt de origine arabă ş.a.m.d. Ea se adresează unui public ceva mai elevat, unui public intelectual, care are repere culturale", a mai spus Ion Bogdan Lefter.Cartea "Schiţă", de Rachel Cusk, apare în traducerea Adrianei Bădescu în Colecţia "Clasici contemporani Litera", care pune laolaltă scriitori contemporani laureaţi sau nominalizaţi ai unor prestigioase premii literare.Rachel Cusk s-a născut în Canada în 1967, dar copilăria şi-a petrecut-o, în mare parte, în Los Angeles. Studiile medii şi le face însă în Marea Britanie, şi tot acolo va urma şi cursuri de literatură engleză, la New College, Oxford. Călătoreşte în Spania şi America Centrală.Debutează la vârsta de 26 de ani, în 1993, cu "Saving Agnes", care a fost distins cu Premiul Whitbread.Pentru "The Country Life" (1997) primeşte Premiul Somerset Maugham. "A Life's Work: On Becoming a Mother", o relatare a experienţei personale de mamă, apare în 2001, în timp ce "The Lucky Ones" (2003) se număra printre finaliştii Premiului Whitbread.În acelaşi an, Rachel Cusk figurează pe lista celor mai buni douăzeci de prozatori britanici întocmită de revista Granta.În 2005, publică romanul "In the Fold", iar în 2006, "Arlington Park", roman finalist al Orange Prize. AGERPRES / (AS, A - autor: Daniel Popescu, editor: Irina Poenaru, editor online: Alexandru Cojocaru)