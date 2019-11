Alegeri prezidenţiale 2019, turul 2. Marcel Vela: Am votat pentru nepoţica mea, să trăiască într-o ţară normală

20:20

Daniel Ghiţă şi-a mărturisit preferinţele politice: „Săptămâna trecută am văzut preşedintele României, care fuge de o dezbatere electorală! Prima data in istorie! Bărbat? Cum să nu te prezinţi la o dezbatere? • Aroganta maximă, arată dispreţ faţă de poporul român! E o jignire la adresa românilor, să folosiţi slogane intr o campanie electorala. Un bărbat adevarat, merge la dezbatere, fără frică. Un preşedinte care sta ascuns, după servicii, cozi de topor şi stapanii lui de afara, nu are cum sa fi...