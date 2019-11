Nu este banc! Câți ani avea Oana Roman când și-a pierdut virginitatea: „Veneam cu prietenul meu acasă și…”

13:00

Laurențiu Reghecampf a fost la un pas să fie asasinat de mafia pariurilor, în urmă cu aproape două decenii. Dezvăluirea îi aparține lui Cornel Dinu. Legenda clubului Dinamo a povestit cum a fost sunat de Iulian Chiriță, în perioada în care actualul tehnician al Al-Wasl evolua în Germania, pentru Energie Cottbus. “La un meci Cottbus […] The post Laurențiu Reghecampf, la un pas să fie asasinat de mafia pariurilor! “A venit ăla şi l-a ameninţat să dea banii înapoi!” appeared first on Cancan.ro.