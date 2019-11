Detaliul șocant observat în noul videoclip scos de Antonia! Fanii au crezut că nu văd bine

21:00

România o va întalni pe 26 martie 2020 pe Islanda, în deplasare, în semifinalele play-off-ului Ligii Națiunilor pentru calificarea la Campionatul European. Formația ce va obține victoria o va întâlni în finala programată pe 31 martie pe învingătoarea disputei dintre Bulgaria și Ungaria. Confruntarea de pe 26 martie se va desfășura pe stadionul Laugardalsvollur din […]