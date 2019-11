Bancul Zilei | Pe cine a pus ștampila o blondă în secția de votare

23:30

Nu mai încape nicio îndoială că putem vorbi despre o ZI DECISIVĂ. Este turul al doilea al alegerilor prezidențiale 2019, iar cei doi candidați care își doresc fotoliul de la Cotroceni și, implicit, cea mai înaltă funcție în stat, speră ca eforturile depuse – înainte de primul tur al alegerilor și în această scurtă perioadă […] The post ZIUA DECISIVĂ. Românii își votează Președintele! appeared first on Cancan.ro.