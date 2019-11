Tenis: Federer l-a învins pe Alexander Zverev, într-un meci demonstrativ la Ciudad de Mexico

12:50

Principalele evenimente din săptămâna 25 noiembrie - 1 decembrie:*** În săptămâna care urmează, Curtea Constituţională este aşteptată să valideze alegerile prezidenţiale, după al doilea tur al scrutinului.Conform legislaţiei în vigoare, până marţi, 26 noiembrie, partidele şi candidaţii pot adresa Curţii Constituţionale a României cereri privind anularea alegerilor pe motive de fraudă electorală, iar până joi, 28 noiembrie, Biroul Electoral Central trimite la CCR rezultatele centralizate ale votului.După primirea rezultatelor de la BEC, Curtea validează alegerile şi rezultatele se publică în Monitorul Oficial.*** Parlamentul îşi reia activitatea curentă după perioada alegerilor prezidenţiale în care deputaţii şi senatorii au avut mai mult lucrări în comisii sau în circumscripţiile electorale.Marţi, atât Senatul cât şi Camera Deputaţilor au programate şedinţe de Birou permanent, iar atât marţi cât şi miercuri - şedinţe în plen şi în comisiile permanente.Conform site-ului Camerei Deputaţilor, miercuri, la Comisia pentru cultură este programată din nou audierea Doinei Gradea, preşedinte - director general al Societăţii Române de Televiziune, în legătură cu abaterile constatate şi consemnate în Raportul de audit financiar al Curţii de Conturi, asupra contului anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2018 la SRTv, precum şi cu privire la decizia, în primă instanţă, a Tribunalului Bucureşti, care a catalogat drept abuzivă rezilierea contractului cu echipa emisiunii "Starea Naţiei" de către conducerea TVR.*** Tot în această săptămână este aşteptat, aşa cum au declarat anterior, ca social-democraţii să depună la Parlament o moţiune simplă împotriva ministrului Finanţelor Publice, Florin Cîţu.Deputatul Valeriu Steriu, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat joi, pentru AGERPRES, că social-democraţii lucrează la textul unei moţiuni simple îndreptate împotriva ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, prin care doresc să amendeze faptul că în trei săptămâni de la instalarea în funcţie acesta "nu a gestionat sub nicio formă acest domeniu"."Lucrăm în clipa de faţă la textul unei moţiuni simple pe care să o depunem săptămâna viitoare la Parlament, care doreşte să amendeze neimplicarea şi derapajul actualului ministru al Finanţelor care, în trei săptămâni, nu a gestionat sub nicio formă acest domeniu, care a continuat ceea ce a criticat atâţia ani - politica de împrumuturi, ba chiar la dobândă şi cu sume mult mai mari împrumutate, şi care, din păcate, generează efecte neplăcute românilor din creşterea puternică a cursului euro în raport cu leul. Deci, atingem nişte valori istorice exact în prag de iarnă, atunci când trebuie făcută aprovizionarea şi pe parte de energie şi când avem atât de mulţi oameni împrumutaţi în valută, deci, practic, acest lucru se va resimţi în buzunarul românilor în cel mai scurt timp", a declarat Valeriu Steriu.*** Luni vor avea loc dezbaterile finale în dosarul Colectiv.Tribunalul Bucureşti a stabilit, joi, să aibă loc luni dezbateri finale în dosarul Colectiv, în care sunt judecaţi, printre alţii, fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone şi patronii clubului.Instanţa a finalizat joi cercetarea judecătorească în dosarul Colectiv, urmând ca luni procurorul de şedinţă să citească primul rechizitoriu referitor la Cristian Popescu-Piedone şi alţi funcţionari ai Primăriei sectorului 4 şi să ceară pedepse pentru inculpaţii din dosar, iar apărătorii să prezinte pledoariile finale în favoarea clienţilor lor.În aprilie 2016, dosarul 'Colectiv' a fost trimis în instanţă de Parchetul General, iniţial la Judecătoria sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucureşti.Doi ani procesul a fost blocat pe chestiuni de procedură, iar judecătorul desemnat iniţial să se ocupe de acest caz a ieşit la pensie, fiind înlocuit în octombrie 2018 de Mihai Bălănescu. Noul judecător a promis că va grăbi soluţionarea dosarului, în fiecare săptămână fiind audiaţi zeci de martori şi victime.În proces sunt judecaţi patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu; Daniela Niţă - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Niţă (director) şi Viorel Zaharia (pirotehnist), precum şi persoanele juridice SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.De asemenea, au fost trimişi în judecată fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajaţi din cadrul primăriei: Aurelia Iofciu - şef al Serviciului autorizări comerciale, Larisa Luminiţa Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Moţoc - referent superior, ambele în cadrul aceluiaşi serviciu, dar şi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei.*** Luni are loc centralizarea listelor şi repartizarea candidaţilor la examenul de Rezidenţiat pe centre universitare, rezultatele urmând a fi afişate pe site-ul rezidenţiat.ms.ro miercuri, 27 noiembrie.Ministerul Sănătăţii va organiza pe 8 decembrie concursul de intrare în Rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.La fel ca în anii trecuţi, concursul se va desfăşura în şase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, după aceeaşi metodologie, pe o durată de 4 ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.Anul acesta sunt scoase la concurs 4.710 locuri şi posturi pe cele trei domenii de pregătire. Sunt 3.960 de locuri şi posturi la domeniul medicină, 398 - medicină dentară şi 256 - farmacie şi 96 de locuri pentru ministerele cu reţea sanitară proprie (MApN, Ministerul Justiţiei şi MAI).Încadrarea în unităţile medicale ca rezident este prevăzută în data de 1 februarie 2020.*** Miercuri, CCR ar urma să ia o decizie privind sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului.Pe data de 30 octombrie, Curtea Constituţională a României a amânat pentru 27 noiembrie luarea unei decizii în acest sens. Conform unor oficiali CCR, amânarea a fost decisă pentru aprofundarea dezbaterilor.Senatorul ALDE Teodor Meleşcanu a fost ales, pe 10 septembrie, preşedintele Senatului cu 73 voturi "pentru", Alina Gorghiu, de la PNL, obţinând 59 de voturi. A doua zi, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, anunţa că mai mulţi parlamentari din Opoziţie au semnat o sesizare către CCR privind modul în care Meleşcanu, fost ministru de Externe şi membru al ALDE, a fost ales la conducerea Senatului, având şi susţinerea social-democraţilor la acel moment.*** Tot miercuri, CCR ar putea lua o hotărâre privind sesizarea USR referitoare la numirea lui Marian Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.În data de 30 octombrie, Curtea Constituţională a amânat pentru 27 noiembrie luarea unei decizii în acest caz. Anterior, CCR a amânat de două ori dezbaterea sesizării de neconstituţionalitate în cazul Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2019 pentru numirea unui vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, membru în Comitetul de reglementare al ANRE.Parlamentul l-a validat pe 26 iunie pe Marian Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al ANRE. Pe 5 iulie, deputatul USR Cristina Prună anunţa că a depus la CCR o sesizare cu privire la numirea lui Neacşu în această funcţie.*** De asemenea, miercuri, CCR ar putea decide cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.Tot pe 30 octombrie, Curtea Constituţională a amânat pentru 27 noiembrie o hotărâre în această direcţie, după cum precizau oficiali ai CCR, care menţionau că decizia a fost luată pentru aprofundarea dezbaterilor.Obiecţia de neconstituţionalitate vizând modificări aduse Legii dării în plată a fost formulată de peste 90 de deputaţi aparţinând PNL şi USR.Camera Deputaţilor a adoptat, pe 26 iunie, proiectul pentru modificarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, care prevede, între altele, că se aprobă automat darea în plată în cazul în care gradul de îndatorare a debitorului a depăşit cu cel puţin 20% nivelul maxim stabilit de BNR.*** CCR s-ar putea pronunţa, tot miercuri, asupra cererii preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională cu fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall.Pe 8 octombrie, Lia Savonea a denunţat "criza fără precedent" din cadrul CSM generată de lipsa cvorumului de la şedinţele de plen, anunţând că va sesiza CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de acţiunile ministrului Justiţiei de la acea dată, Ana Birchall, pe care o acuza de "ingerinţă gravă în activitatea procurorilor" şi "acţiuni de subminare a autorităţii CSM".*** Târgul de Crăciun se deschide joi, 28 noiembrie, în Piaţa Constituţiei, în aceeaşi zi urmând să fie pornit iluminatul festiv de sărbători.Aflat la cea de a XIII-a ediţie, târgul va fi deschis până pe data de 26 decembrie.Iluminatul festiv în Capitală se va aprinde la ora 19,00. Spectacolul de deschidere va fi susţinut de Corul de copii Radio, Lidia Buble, Voltaj şi Loredana & Banda Agurida.Târgul va fi deschis zilnic între orele 11,00 - 22,00, în perioadele 2 - 5 decembrie/ 9 - 12 decembrie/ 16 - 19 decembrie, cu o prelungire de 30 de minute (11,00 - 22,30) în perioadele 28 - 30 noiembrie/ 1 decembrie/ 6 - 8 decembrie/ 13 - 15 decembrie/ 20 - 26 decembrie.În cele peste 130 de căsuţe din lemn, bucureştenii şi turiştii pot găsi produse tradiţionale româneşti - de la cozonaci, prăjituri de casă, dulceţuri, poale-n brâu, plăcinte, sarmale, mămăligă, cârnaţi, murături, vin fiert, brânzeturi, până la obiecte ce se pot constitui în cadouri speciale şi inedite pentru cei dragi, decoraţiuni de sezon, costume populare, accesorii, ii, obiecte tradiţionale specifice sărbătorilor de iarnă, produse lucrate manual, jucării sau produse naturale de îngrijire.Intrarea la târg este liberă.*** Concerte, meşteşuguri populare, sporturi urbane şi battles de ritmuri hip-hop vor avea loc la cea de-a treia ediţie a Festivalului "Răcnetul Carpaţilor", care se desfăşoară pe 28 şi 29 noiembrie, la Romexpo.Capete de afiş ale acestei ediţii, care poartă subtitlul "Cart'hier 2019", sunt unii dintre cei mai reprezentativi artişti ai culturii urbane şi muzicii hip-hop: Grasu XXL, Guess Who, Cedry2k, C.I.A., Dragonu AKA 47, ALAN&KEPA, raku, Sişu Tudor, Spike, Phunk B şi BiGGiE&Karie.Ediţia din acest an are ca temă "Bucureştiul, de la mahalaua interbelică la cartierul de astăzi". Totodată, "Răcnetul Carpaţilor" marchează, în 2019, 30 de ani de la Revoluţia din 1989 printr-o expoziţie de fotografie şi o demonstraţie de graffiti cu tema "'89. 30 de ani de libertate".Pe parcursul celor două zile, evenimentul va găzdui, pe lângă concertele live, expoziţii de fotografie şi meşteşuguri tradiţionale, "Zona Urbană" cu demonstraţii de artă graffiti, Battle MC Showcase sporturi urbane şi o zonă tip Street Food.Intrarea la evenimentele din cadrul festivalului este liberă. În cele două zile, accesul în Pavilionul B2 din Complexul Romexpo se face începând cu ora 18,00.*** Vineri va avea loc la ÎCCJ primul termen în cameră preliminară în dosarul "Revoluţiei", în care fostul preşedinte Ion Iliescu este acuzat de infracţiuni contra umanităţii. Pe 9 octombrie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit ca pe 29 noiembrie să se desfăşoare primul termen în cameră preliminară în acest dosar.Dosarul a fost trimis în instanţă de procurorii militari în luna aprilie.Fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu şi general (rtr.) Iosif Rus, fost şef al Aviaţiei Militare, sunt acuzaţi în acest dosar de săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii.Procurorii militari mai susţin că gruparea din jurul lui Ion Iliescu a acţionat abil şi eficient în preluarea puterii politice şi militare în decembrie 1989. Cercetările au vizat faptul că prin instaurarea unei "psihoze generalizate a terorismului" ar fi fost create numeroase situaţii de foc fratricid, trageri haotice, ordine militare contradictorii. Ancheta a stabilit că aceste diversiuni şi dezinformări ar fi creat condiţiile condamnării şi execuţiei cuplului prezidenţial Ceauşescu printr-un proces penal simulat.*** Este aşteptat ca săptămâna viitoare Guvernul să adopte ultima rectificare bugetară din acest an.Premierul Ludovic Orban declara, pe 7 noiembrie, că rectificarea bugetară trebuie adoptată până cel târziu în data de 30 noiembrie."Noi trebuie să adoptăm (...) rectificarea bugetară cel târziu în data de 30 noiembrie", spunea Orban.Totodată, el preciza, la acea vreme, că Guvernul îşi propune să vină anul acesta cu bugetul de stat pe 2020.* De asemenea, Guvernul va finaliza până luni scenariile şi formulele care stau la baza propunerilor privind creşterea salariului minim, urmând a fi declanşate negocierile cu partenerii sociali.Anunţul a fost făcut vineri de premierul Ludovic Orban."Până luni vom avea scenariile şi formulele care stau la baza propunerilor pe care le formulăm, care se bazează pe realităţi economice, pe indicatori economici obiectivi. Evident, vom vedea în dezbaterile pe care le avem cu societatea civilă, cu patronatele, cu sindicatele, care va fi rezultatul, ce argumente au şi ei privitor la salariul minim pe economie şi vom ajunge la un rezultat, aşa cum ne-am propus, cât mai aproape de 30 noiembrie, adică până la finalul lunii noiembrie am vrea să ajungem la un rezultat pentru ca mediul de afaceri şi angajaţii să ştie foarte clar care va fi salariul minim brut în 2020", a arătat Orban.*** Expoziţia "Benzi Desenate din 'Epoca de Aur'" este deschisă la Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suţu până pe 30 noiembrie."La 30 de ani de la căderea regimului comunist, vizitatorii sunt invitaţi să descopere autori şi poveşti citite de sute de copii prin intermediul revistelor 'Luminiţa', 'Cutezătorii', 'Şoimii Patriei', 'Arici Pogonici', 'Luceafărul Copiilor' şi nu numai. Expoziţia cuprinde reviste în original, manuscrise din redacţia 'Cutezătorii' expuse în premieră şi poate fi văzut chiar şi ultimul număr al revistei 'Cutezătorii', apărut pe data de 14 decembrie 1989", se arată într-un comunicat de presă.*** Duminică este Ziua Naţională a României.Ca în fiecare an, parada militară va avea loc la Arcul de Triumf. Ziua de 1 Decembrie va fi marcată şi prin ceremonii organizate în garnizoanele militare aflate pe teritoriul naţional.La evenimentul din 1 Decembrie vor participa peste 4.000 de militari care vor trece pe sub Arcul de Triumf. Pentru prima dată, vor trece o serie de detaşamente care amintesc de tradiţiile poporului român şi de luptele duse în Primul Război Mondial pentru reîntregirea României, potrivit generalului-locotenent Adrian Tonea, cel care coordonează pentru al patrulea an consecutiv parada, se precizează într-un anunţ al evenimentului postat pe Facebook.De asemenea, în acest an, la parada militară vor participa în jur de 500 de militari străini constituiţi în 21 de detaşamente, din 20 de ţări, cu un număr de peste 200 de mijloace tehnice, atât ale Armatei României, cât şi ale ţărilor partenere.Pe 1 Decembrie, vor zbura deasupra Arcului de Triumf în jur de 50 de mijloace aeriene - elicoptere IAR 330, IAR 99 Şoim, F-16, F-18 ale Forţelor Armate Canadiene, C-130 Hercules, C-27J Spartan, dar şi piloţii celei mai îndrăgite formaţii de acrobaţie aeriană din România - "Iacării Acrobaţi". AGERPRES/(redactor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)