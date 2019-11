Ziua alegerilor prezidențiale văzută din trenul București-Timișoara. Andreea Archip ia pulsul electoratului trecând prin regiuni dominate de Dăncilă și Iohannis

13:00

Pistruiații din România pot să răsufle ușurați. Asociația Pistruiaților are un președinte care îi reprezintă la Maratonul Libertății lui Tetelu. Ovidiu Eftimie de la Times New Roman știe cum ar arăta România dacă ar fi condusă cu umor. Ar avea șanse să intre în top, acolo unde nu a fost niciodată. Tetelu este pregătit să […] Post-ul ORA 13.00 | Maratonul lui Tetelu: președintele pistruiaților, însuși Ovidiu Eftimie de la Times New Roman, vine la Ziua Președinților apare prima dată în Libertatea.