Decizie fără precedent! De ce au dat-o afară șefii de la Antena 1 pe fata de la meteo. „Nu o mai suportau”

Astra Giurgiu a învins pe FCSB cu scorul de 3-1 (1-1) pe „Naţional Arena" într-un meci contând pentru etapa a XVII-a a Ligii 1. Vicecampioana a deschis scorul prin francezul Harlem Gnohere (min.18), însă Astra a reuşit să egaleze până la pauză prin Denis Alibec (min.30), acesta punctând din pasa lui Constantin Budescu.