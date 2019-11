BEC, prezenţa la vot la ora 16.00 este de 35,81%-2

16:20

Ghidul votantului. Cine are drept de vot la alegerile prezidenţiale Autor: Ana Petrescu Postat la 23 noiembrie 2019 2 afişări Cetăţenii români care au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor, inclusiv, pot vota la prezidenţialele din acest an, dacă nu au restricţii impuse de justiţie. Agenţia MEDIAFAX vă prezintă tot ce trebuie să ştiţi despre cine are dreptul să voteze în ţară şi în străinătate. Al doilea tur de scrutin are loc duminică, 24 noiembrie, în intervalul orar 07.00 - 21.00, cu posibi...