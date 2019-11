Incendiu într-un mall din Capitală. Mai multe echipaje de pompieri încearcă să stingă focul. Avem primele imagini

11:50

Unui bărbat de 80 de ani, din Amărăștii de Sus – județul Dolj -, i-au fost acordate îngrijiri medicale, după ce și-a pierdut cunoștința, în timp ce se afla în incinta secției de votare din localitate. Din nefericire, a fost declarat decesul acestuia. Procesul electoral a fost suspendat temporar. „Unui bărbat de 80 de ani […] The post Proces electoral întrerupt temporar la o secție de votare din Dolj. Un bărbat a decedat appeared first on Cancan.ro.