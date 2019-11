Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2019. Neptun iese din retrogradare în zodia Pești

13:10

Potrivit datelor oficiale oferite de Biroul Electoral Central, prezența la vot la ora 13.00 a fost de 22,07%, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, comparativ cu primul tur, când la aceeași oră, prezența a fost de 20,68%. În 2014, prezența era de 27,2%.