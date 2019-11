Cine preia conducerea PSD? Cum răspunde Gabriela Firea la întrebarea-cheie, în seara eșecului electoral

21:30

(Am dat acest titlu fiind aproape sigur, dar nu totalmente, că cineva îl va explica și pentru ne"poligloți". Sper să nu, dar…) „We the people of the United States, in order to…" (Noi poporul Statelor Unite, în vederea…). Așa începe preambulul Constituției SUA, cea mai veche democrație continuă a timpurilor moderne. Din septembrie 1787 și […]