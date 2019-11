MAE/ Atenţionare de călătorie: Franţa - coduri roşu şi portocaliu de vreme nefavorabilă

20:50

După un spectacol live plin de energie, cu 19 interpretări de excepţie pe scena Arena Gliwice, Viki Gabor din Polonia a fost anunţată câştigătoarea celei de-a 17-a ediţii a concursului Eurovision Junior.După un spectacol grandios care a reflectat o cursă foarte strânsă până la final, concurenta ţării gazdă Viki Gabor a fost declarată câştigătoarea concursului Eurovision Junior 2019 cu piesa Superhero.Viki a primit 278 de puncte de la juriile naţionale şi votul online. Yerzhan Maxim din Kazahstan a ajuns pe locul doi cu 227 de voturi, iar Melani Garcia din Spania a fost pe locul trei cu 212 puncte, conform site-ului concursului.Viki Gabor are 12 ani. S-a născut în Germania, şi-a început educaţia în Marea Britanie şi locuieşte în prezent în Polonia. În februarie 2019, a fost finalista celei de-a doua ediţii a The Voice Kids din Polonia.Concursul anual Eurovision Junior a fost organizat de Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) şi postul polonez gazdă TVP.Polonia câştigă pentru al doilea an consecutiv Eurovision Junior, după ce în 2018 reprezentanta sa Roksana Wegiel a dus acasă trofeul pentru melodia ei Anyone I Want To Be.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)