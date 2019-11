Liviu Pleşoianu, după ce Gabriel Oprea a fost numit vicepreşedinte în PSD: Cuuuuum? Dăncilă, îţi baţi joc de noi?

22:10

„Sigur că am făcut lucruri bune şi asta o spun oamenii când discutăm cu ei pe stradă. Eu vă spun că atunci când am mers prin ţară, când am făcut campanie, asta a fost discuţia pe care am purtat-o, că s-au făcut lucruri bune şi să nu renunţăm la luptă. O analiză trebuie făcută, e normal să facem acest lucru, pe ceea ce partidul are astăzi ca şi scor, care au fost motivele, acele cauze care au dus la această situaţie”, a spus Eugen Teodorovici, la Antena 3. El a adăugat că şi pe partea de economie...