Piți jubilează după victoria la scor de neprezenttare cuu Hermannstadt: „La 3-0, normal că mi-a plăcut echipa!”

17:30

O femeie de 69 de ani din județul Argeș a murit, duminică, la scurt timp după ce a votat. Femeii i s-a făcut rău în curtea unei secții de votare din localitatea Ștefănești, fiind resuscitată, dar fără succes. Reprezentanții Poliției Argeș au transmis că femeii i s-a făcut rău la scurt timp după ce a […] The post Alegeri prezidențiale 2019. O femeie din Argeș a murit în curtea secției de votare appeared first on Cancan.ro.