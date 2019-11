SELECȚIONER ROMÂNIA // Mirel Rădoi și condiția VITALĂ pusă pentru a accepta să vină la națională + ce se întâmplă azi la FRF

19:20

Edward Iordănescu, 41 de ani, antrenorul lui Gaz Metan Mediaș, a comentat egalul de pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 0-0. Vezi AICI programul etapei #17 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat„Pleșca trebuie să fie declarat omul jocului, dar el a apărat un penalty care nu a fost. M-a supărat că am încasat acel penalty, dar nu vreau să acuz arbitrajul. A fost un joc într-un context dificil pentru noi. Nu am fost în ritm și am avut unele absențe. ...