Leo Grozavu i-a pus gând rău „Regelui”: „Jucătorii trebuie să înțeleagă un singur lucru: mergem la luptă!”

Adela Chirică se luptă în instanță de ceva timp cu fostul iubit, miliardarul Nicolae Sota, pentru cuantumul pensiei alimentare pe care acesta trebuie s-o plătească. Cei doi au un copil împreună, Davis, care suferă de sindromul Dravet. Zilele trecute, cei doi s-au judecat încă o data, iar Adela a răbufnit pe pagina de socializare. "Voi […]