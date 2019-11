Detaliul tulburător observat de un telespectator român în reclama McDonald’s care a rulat la Antena 1, Pro TV, Antena 1 Kanal D. CNA a interzis imediat spotul

08:30

Un accident înfiorător s-a produs azi-noapte pe un bulevard din Brăila. Un bărbat de 23 de ani a ajuns comă la spital, după ce a pierdut controlul bolidului și s-a izbit de o altă mașină, de un copac și, ulterior, s-a oprit într-un stâlp. În urma impactului violent, șoferul a fost proiectat pe șosea, iar […]