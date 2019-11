Mihai Fifor îi dă dreptate Gabrielei Firea: Nu putem începe reconstrucţia PSD cu oameni care nu mai au nimic de a face cu ceea ce ar trebui să devină acest partid

09:00

Decizia a survenit după ce Dragnea nu ar fi fost „lăsat” să voteze, la Penitenciarul Rahova, deşi nu are drepturile electorale interzise de către instanţă. • „Avand in vedere cele de mai sus, consider ca prin impiedicarea mea de a-mi exercita dreptul de a alege, mi s-au incalcat drepturile constitutionale mai sus mentionate, persoanele responsabile pentru aceasta situatie facandu-se vinovate de savarsirea infractiunilor prevazute de art 385 si art. 297 al. 1 si 2- teza I Cod penal”, scrie Liviu...