Profilul votanţilor. Cine a pus ştampila pe Iohannis şi Dăncilă / Sondaj IRES

12:40

„Dl Gombos Ferencz, a fost implicat în accidentul cu ursul, care a stat 18 ore in drum, in urma acestui accident a rămas fără maşină, necesara dansului şi celor 6 copii şi soţia. Am simţit că trebuie să donez una din maşini şi sper să aibă parte de ea fără evenimente!!!” a scris Gigi Ştefan, tânărul care i-a donat o maşină bărbatului greu încercat, scrie ardealnews.ro. • Vlad Ursulean, un jurnalist independent, a fost în vizită la familia din Acăţări şi a povestit experienţa pe reţelele de socia...