Ce a pățit o taximetristă din Cluj-Napoca, azi-dimineață, în timp ce își ducea un client la serviciu

09:40

FC Botoșani a rămas în afara locurilor de play-off și după etapa a XVII-a a Ligii 1. Plecată în Ardeal cu gândul la victorie, echipa lui Marius Croitoru s-a văzut nevoită să se mulțumească cu un punct în urma unui meci în care a avut mai mult inițiativa decât gazdele. Confruntarea s-a încheiat cu scoul […] The post Moldovenii ținuți în afara locurilor de play-off de ardeleni! appeared first on Cancan.ro.