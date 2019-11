Primarul din Buzău, acuzat de un consilier PSD că a contribuit la rezultatul obţinut de Dăncilă

11:10

Conferinţa „Povestea brandurilor româneşti din vin” a ajuns deja la a patra ediţie şi a devenit astfel unul dintre evenimentele tradiţionale ale revistei Business MAGAZIN, dar care aduce, an de an, noi poveşti. La fel este şi domeniul vinului – are o îndelungată tradiţie în România, dar an de an apar pe acest segment noi şi noi investitori, deopotrivă români şi străini. Care este povestea spusă de brandurile româneşti din vin la ediţia de anul acesta a evenimentului?