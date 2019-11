Anna Lesko a publicat poze topless și a lansat un atac dur la adresa unor dive din showbiz: “Pe tine te dezavantajează! Nu îmi prezintă încredere…”

10:40

Liderul mondial Rafael Nadal încheie sezonul „en fanfare", câștigând a patra Cupa Davis din carieră și a șasea în total pentru reprezentativa Spaniei. Ibericul l-a învins în două seturi pe canadianul Denis Shapovalov, după ce anterior, Roberto Bautista-Agut trecuse identic de Felix Auger-Aliassime. Forma sportivă fantastică i-a permis lui Nadal să joace 8 meciuri în […]