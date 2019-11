Gabriel Oprea, după numirea în funcţia de vicepreşedinte CEx: Am fost invitat să revin în PSD. Nu am venit la ciolan, am venit la greu

„Se discută în aceste zile despre revenirea mea în PSD şi de aceea simt nevoia să amintesc opiniei publice câteva elemente care ţin de parcursul meu politic. (...) Apartenenţa mea la Partidul Social Democrat este una firească. Am fost invitat să revin în PSD, iar dorinţa mea este să sprijin militarii şi poliţiştii, din orice perspectiva. Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut şi cred că trebuie să fim uniţi pentru a fi puternici, să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să d...

