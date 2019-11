Adriana Nedelea LA FIX | Jurnalistul Ștefan Pană, despre debarcarea Vioricăi Dăncilă din fruntea PSD: „Întrebarea e dacă acum sau se va organiza un congres”

17:30

După ce reîntoarcerea lui Gabriel Oprea în conducerea PSD a provocat un val de nemulțumiri printre liderii social-democrați, fostul lider al UNPR se apără afirmând că a avut o carieră îndelungată în PSD și că vine să ajute partidul într-un moment greu. Într-o postare pe Facebook, Gabriel Oprea evocă succesele sale ca președinte al PSD […] Post-ul Gabriel Oprea își justifică întoarcerea în PSD: ”Nu am trădat niciodată. Nu am venit la ciolan, am venit la greu” apare prima dată în Libertatea.