Guadalajara - Veracruz 3-1 // VIDEO Gol dintr-o poartă în cealaltă reușit de un goalkeeper » Poate fi cel mai spectaculos al anului?

Alexandru Chipciu (30 de ani) are o situație dificilă la Anderlecht și nu a jucat niciun minut în acest sezon. Astfel, mijlocașul lateral ar putea reveni la echipa roș-albastră. Presa din Belgia scrie că Alexandru Chipciu va pleca în iarnă de la Anderlecht și ar putea ajunge la FCSB sub formă de împrumut. Mijlocașul mai are doar 6 luni de contract cu belgienii și nu intră în planurile antrenorului Simon Davies. ...