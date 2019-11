ŞTIRILE SERII - SPORT - 25 NOIEMBRIE

18:00

Partidul Social Democrat are nevoie acum de unitate, are nevoie să-şi adune forţele şi să se pregătească temeinic pentru a câştiga alegerile importante de anul viitor, a declarat luni Gabriel Oprea, fost preşedinte UNPR, care a precizat că apartenenţa sa la formaţiunea social-democrată este una ''firească", el afirmând că nu a revenit în PSD ''la ciolan'', ci la greu, să ajute."Apartenenţa mea la Partidul Social Democrat este una firească. Am fost invitat să revin în PSD, iar dorinţa mea este să sprijin militarii şi poliţiştii, din orice perspectivă. Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut şi cred că trebuie să fim uniţi pentru a fi puternici, să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să distrugem. Cred că Partidul Social Democrat are nevoie acum de unitate, are nevoie să-şi adune forţele şi să se pregătească temeinic pentru a câştiga alegerile importante de anul viitor. Pentru aceasta, cei din PSD au nevoie să înţeleagă cu adevărat ce i s-a întâmplat partidului în ultimii ani şi să pună capăt dezbinării", a scris Oprea pe Facebook.El a amintit că a intrat în PSD în anul 2004, fiind la început preşedinte al organizaţiei de Ilfov, apoi vicepreşedinte al partidului, coordonator al Departamentului de apărare, deputat, ministru al Administraţiei sau de Interne."În 2009 am plecat din partid, dar nu din dorinţa proprie, ci pentru că am avut o viziune diferită faţă de conducerea de la acea vreme în privinţa numirii şefului DIPI, în primul meu mandat la Ministerul de Interne. Eu l-am numit în acea funcţie pe Virgil Ardelean, pentru că l-am considerat un profesionist capabil să conducă structura, iar preşedintele partidului a avut un alt punct de vedere. Mi s-a retras, pentru acest motiv, sprijinul politic şi am demisionat din toate funcţiile. Am creat de la zero un partid de centru-stânga, UNPR, am rămas în aceeaşi curte cu PSD, am susţinut în Parlament şi am format ulterior un guvern performant alături de PSD şi nu am trădat niciodată. Nu aparţin 'statului paralel' şi nici nu cred în această noţiune. Dimpotrivă, aş spune: mi s-au făcut dosare politice tocmai pentru că nu am trădat partenerul de guvernare - PSD. Dacă cineva a încălcat legea, să răspundă!'', a spus Gabriel Oprea.Acesta a arătat că nu a încălcat legea şi a respins ferm ''orice acuzaţie nefondată şi orice etichetă nemeritată''.''Am sprijinit PSD până la capăt şi pentru acest sprijin am fost pus inclusiv în situaţia să demisionez din funcţia în care am fost ales - aceea de senator. (...) Potrivit protocolului pe care l-am încheiat, PSD va continua să apere, împreună cu Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor 'Mihai Viteazul', demnitatea şi drepturile militarilor şi poliţiştilor, activi şi rezervişti, din toate instituţiile din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională", a explicat Gabriel Oprea.Oprea a fost prezent duminică seara la sediul PSD.Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a precizat, întrebată în legătură cu prezenţa acestuia la sediul partidului în seara alegerilor, că liderii sindicatelor cu care s-au semnat protocoale de colaborare devin vicepreşedinţi cu drept de vot în Comitetul Executiv al partidului."Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăţia, cu Uniunea Poliţiştilor şi Militarilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar, prin aceste protocoale pe care le-am semnat, liderii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Naţional. (...) Toţi liderii de sindicate au funcţie de vicepreşedinte la nivel de Comitet Executiv Naţional. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreşedinţi", a spus duminică seară Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)