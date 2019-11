Cătălin Moroșanu a salvat un copil de la moarte: ”I-am făcut respirație gură la gură”

13:10

Roxana Vancea a trecut de ieri la un nou capitol din povestea de iubire pe care o trăiește alături de Dragoș Paiu – cunoscutul antrenor de fitness i-a oferit inelul de logodnă, iar ea a spus fericită: “Da!”. La câteva ore după ce vedeta a dat vestea cea mare, Mihai Bendeac a reacționat pe o […] The post Așa ceva?! Cum a reacționat Mihai Bendeac după ce a aflat că Roxana Vancea s-a logodit appeared first on Cancan.ro.