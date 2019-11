PETROLUL - GLORIA BUZĂU 0-1 // Flavius Stoican dă vina pe suporteri pentru situația „lupilor galbeni”: „Din cauza asta nu s-a reușit aici”

Flavius Stoican (43 de ani), antrenorul celor de la Petrolul, a oferit declarații după înfrângerea echipei sale împotriva Gloriei Buzău, scor 0-1.Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 2„Am ratat multe ocazii. Ăsta este fotbalul. Am greșit că nu am reușit să ne desprindem mai rapid. Trebuie să ținem capul sus, deoarece venim după multe meciuri foarte bune. Și azi am jucat bine, păcat că am ratat”, a declarat Stoican la TV Digi Sport. ...

