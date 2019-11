Front comun: Mai multe ţări UE au lansat atacuri cibernetice împotriva reţelei teroriste Stat Islamic

22:00

Fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, pentru care reprezentantul Ministerului Public a cerut pedeapsă orientată spre maximum, în dosarul Colectiv, în care este acuzat de abuz în serviciu, a declarat, luni seara, în faţa instanţei, că se consideră nevinovat. „În educaţia pe care am primit-o am învăţat să spun adevărul, să nu mint şi să recunosc unde am greşit. Am spus adevărul şi nu am ce să recunosc pentru că în situaţia de faţă nu am greşit cu nimic. Dacă în seara aceea în cl...