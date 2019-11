Arabia Saudită: Nouă persoane, printre care jurnalişti şi scriitori, au fost arestate

21:00

Un bărbat a aşezat, luni, în faţa sediului PSD din Roşiorii de Vede un coşciug, o cruce şi lumânări, lucru care nu reprezintă o noutate pentru locuitori, după cum a precizat, pentru AGERPRES, Valerică Cârciumaru, preşedintele social-democrat al organizaţiei locale şi primar al municipiului."Nu e o noutate, nu ne surprinde cu nimic. Încă din mandatul trecut făcea lucruri de genul ăsta, cu sicrie pe maşină, cu o remorcă pe care afişa tot felul de mesaje şi pe care a adus-o în faţa primăriei, la Poliţia Municipală, la Judecătorie. Şi acum, în toată perioada campaniei electorale, se ţinea după noi cu tot felul de mesaje. Are un comportament din ăsta, mai...", a declarat Cârciumaru.Sesizări au fost depuse, însă, în opinia primarului, legislaţia este prea blândă. "Din păcate, legislaţia nu prea poate să-l pună să răspundă pentru faptele lui. Sesizări am mai făcut, deşi ne-am cam plictisit văzând că tot facem sesizări şi le facem degeaba", a spus primarul.Bărbatul a fost sancţionat în mai multe rânduri, însă amenzile au rămas neplătite."Are sancţiuni multe (...) şi n-a plătit mai nimic până acum. Are amenzi şi de la Poliţia Locală şi de la Poliţia Municipală pentru tulburarea liniştii publice, pentru afişaj în locuri nepermise şi altele. E o persoană nemulţumită de toată lumea", a adăugat Valerică Cârciumaru.Potrivit edilului, persoana respectivă "are o problemă cu PSD-ul", iar după incidentul de luni a fost sesizată Poliţia Locală, care "i-a dat o amendă, ca multe altele pe care nu le plăteşte". Acesta a precizat că bărbatul în cauză "are amenzi cumulate în valoare de 18.000 de lei".Liderul social-democraţilor din Roşiorii de Vede a spus că el, personal, nu-şi face probleme în legătură cu cele petrecute şi că problemele sunt altele."Nu-mi fac mari probleme cu asta, am alte griji acum, nu omul ăsta care ne bruiază aşa (...). Eu am alte probleme, cu lucrări la străzi, cu banii de la PNDL care nu mai vin", a mai spus Cârciumaru. AGERPRES / (AS - autor: Victoriţa Cristian, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Circiumaru Valerica / Facebook