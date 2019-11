Prima ediţie a Forumului Naţional de Drept Bancar, organizată marţi la Bucureşti

07:00

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte marţi pentru o analiză a rezultatelor înregistrate la prezidenţiale, după ce candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a pierdut alegerile în faţa candidatului PNL, actualul preşedinte, Klaus Iohannis.Liderul social-democrat, Viorica Dăncilă, a anunţat încă de duminică seară că va fi făcută o analiză a rezultatului obţinut în turul doi al alegerilor prezidenţiale în cadrul Comitetului Executiv Naţional al partidului, menţionând că deşi unii îi cer demisia, nu va face acest gest."Eu ştiu că mulţi vor să plec eu, dar de data aceasta nu am să fac acest lucru, pentru că eu consider că partidul este mai important şi consolidarea noastră pentru alegerile locale şi parlamentare mult mai importantă decât lupta politică din interiorul partidului", a susţinut Dăncilă.Totodată, duminică seară, după aflarea primelor rezultate ale prezidenţialelor, Firea a afirmat că partidul nu are nevoie neapărat de o nouă conducere, ci de o nouă viziune.Întrebată dacă PSD are nevoie de o nouă conducere, ea a spus: "Nu neapărat de o nouă conducere, pentru că avem o conducere statutar aleasă în urma unui congres, avem nevoie de o nouă viziune, de îndreptarea greşelilor şi erorilor pe care le-am făcut noi toţi. Trebuie să ne adunăm, să spunem sincer ce gândim, atunci când un coleg de-al nostru are o idee poate mai revoluţionară să nu-l mai înăbuşim, cum au fost CEx-uri în care mai veneam câţiva dintre noi să facem anumite propuneri de îmbunătăţire a activităţii partidului şi eram izolaţi sau daţi afară".Preşedintele PSD Buzău, Marcel Ciolacu, a susţinut că partidul are nevoie de "un nou început", după "un rezultat dezastruos" la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale."Rezultatele ne arată (...) că în turul II al alegerilor prezidenţiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. (...) Să fim cinstiţi: este un rezultat dezastruos, care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare. Şi atunci, şi acum, s-au făcut doar analize judeţene, nimic la nivel naţional. Acum cred că e timpul să vedem unde am greşit cu adevărat la nivel central, să judecăm raţional şi apoi să trecem la fapte. PSD are nevoie de un nou început. Avem alegeri locale în şase luni. Acolo nu mai avem voie să pierdem!", a scris Ciolacu, luni, pe Facebook.Şeful PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a afirmat, la rândul său, că este necesară o analiză serioasă în partid, cei care au condus campania electorală "să aibă bărbăţia să şi-o asume" şi a spus că "în politică există un singur act: demisia sau alegeri".Potrivit unor surse politice, luni seară, aproximativ 35 de lideri ai organizaţiilor judeţene ale PSD reuniţi la o întâlnire informală convocată de liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, au decis să solicite în cadrul CExN demisia conducerii partidului - preşedinte, preşedinte executiv, secretar general, vicepreşedinţi.Conform surselor amintite, la întâlnire s-ar fi agreat ca în cazul în care Eugen Teodorovici, preşedintele executiv al PSD, şi Mihai Fifor - secretar general, vor refuza să demisioneze, să se ia calcul suspendarea celor doi din partid sau chiar excluderea. Până la organizarea unui congres, cel mai probabil în luna februarie, partidul ar urma să aibă o conducere colectivă, susţin aceleaşi surse. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)